313 sürücü rapor, 50 araç trafikten men edildi

Trafik ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde 2 bin 4 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 16’sı alkollü olmak üzere 313 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 50 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

“Sürücülerin; 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 51’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 11’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si kamu taşıma işletme iznine aykırı davranmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 140’ı diğer trafik suçları.”