29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü tören programı nedeniyle yarın tüm ilçelerde yapılacak tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, bazı güzergahların tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Lefkoşa’daki tören geçişi saat 16.00’da Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, eski Pronto Çemberinden başlayıp aynı caddedeki Barbarlık Müzesi önlerinde sona erecek.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergahlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi.

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ilçelerde tören geçişi yapılacak güzergahlar şöyle:

"Lefke’de, saat 09.45’de, Lefke Polis Karakolu Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

İskele’de, saat 11.00’da, İskele Belediye Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

Güzelyurt’ta, saat 11.45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Ecevit Caddesi–Turgut Özal Caddesini takiben Güzelyurt Aile Kantini önünde sona erecek.

Gazimağusa’da, saat 12.30’da, Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Girne’de, saat 15.00’de, The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı- Ziya Rızkı Caddesi- Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.”