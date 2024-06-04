Cumhurbaşkanlığı, “Atlı Merasim Birliği” kurulacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün basında çıkan “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanlığında görev yapacak Atlı Merasim Birliği (Süvari) kuruluyor” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bu yönde herhangi bir girişimin olmadığı ve hiç bir şekilde gündeme gelmediği belirtilerek, vatandaşların kaynağı olmayan ve kurumsal olarak yapılmayan açıklamalara itibar etmemesi istendi.