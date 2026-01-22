Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında, Gençlik Koordinasyonu toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya, farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok gençlik yapılanmasının başkan ve temsilcileri katıldı.
Gençlik ve gençlere yönelik çalışmaların genel çerçevesinin ele alındığı toplantıya; Dijital Kültür Derneği, BAGEP, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği, Türk Mukavemet Teşkilatı Gençlik Kolları, HASDER, Gençlik Merkezi, Genç Girişimci Kadınlar Derneği, BK-KTÖF, Liberal Demokrasi Hareketi, Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk Genç Profesyoneller, CTP Gençlik Örgütü, UBP Gençlik Örgütü, HP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Kolları, DP Gençlik Kolları, Gençlik Federasyonu, AB-KTÖF, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu ve Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği katılım gösterdi.