Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar’la Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistinlilerin çektiği acıları derinden hissettiklerini belirterek, Gazze Şeridi'nde açlık ve sefillik yayan Filistinlilere sabır diledi. Tatar, Gazze ve Ukrayna’da devam eden savaşların bir an önce sona ermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü'nün 1960’lı yıllarda yaşadığı kötü günlerin unutulamayacağını, o nedenle barış ve huzur içerisinde yaşamanın kıymetini çok iyi bildiğini ifade eden Tatar, "Rum halkı ile bir anlaşmaya varacaksak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yani iki devletin işbirliği temelinde olması gereklidir çünkü Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesine asla geri dönmek istemiyor.” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden herkese rahmet dileyen Tatar, son dönemlerdeki ölümlü trafik kazalarına işaret ederek, kazaların önlenmesi için sürücülerin daha dikkatli olması ve daha fazla denetim yapılması temennisinde bulundu.

Tüm Türk devletleri halklarının bayramını kutlayan Tatar, telefonda görüştüğü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Kıbrıs Türk halkına bayram vesilesiyle iyi dileklerini ilettiğini belirtti. Tatar, görüşmede ayrıca Azerbaycan Meclisi’nde KKTC Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulmasının onaylanmasından dolayı da Aliyev’e teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Görüşmede Türk Devletleri arasında birlik ve beraberliğin önemini de karşılıklı vurguladıklarını söyleyen Tatar, Aliyev’in Kıbrıs Türk halkının bir anlaşmada kendi devletiyle yer alması gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Tatar, “Bu bayramı da barış, güven ve huzur içerisinde geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tüm halkın bir kez daha bayramını kutlarken, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin, dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ne kadar değerli olduğunun takdiri içerisindeyiz.” dedi.