“Biz anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesini el ele çalışarak desteklemeye kararlıyız”

“Nitelikli kamu hizmetleri, altyapı, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim ile refahını artırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kalkınmayı desteklemeye gayret ediyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alacaktır buna inanıyoruz, bunu temenni ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi. Baş başa görüşme öncesinde Tatar ile ortak basın açıklaması yapan Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin ülkeler arasındaki yoğun iş birliğinin ve yakın eşgüdümün bir yansıması olduğunu söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi’nde Tatar’ın onur konuğu olarak katılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alacaktır buna inanıyoruz, bunu temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Bişkek Zirvesi’nde de ifade ettikleri üzere, Türk dünyası Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını sahiplendikçe, birlik ve beraberliğimiz daha da kuvvetlenecektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Tatar ile ortak gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini aktararak Kıbrıs Türkü'nün yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız ve hukuksuz tecride rağmen Kıbrıs Türklerinin refahını sağlamak amacıyla yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin ele alınacağını, Kıbrıs meselesinde gelecek döneme yönelik öngörüler ve öncelikler hakkında değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

-"Kıbrıs adasında çözüm bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır"

2024 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın işbirliğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi, öncelikli bir hedeftir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişip güçlenmesi, sağlam ve dinamik bir ekonomiye sahip olması için farklı birçok ortak projeyi hayata geçiriyoruz. Nitelikli kamu hizmetleri, altyapı, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim ile refahını artırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kalkınmayı desteklemeye gayret ediyoruz.

Güçlü, ayakları yere sağlam basan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etme konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’yle istişare ve tam bir uyum içinde çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Tüm çabamız Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali ve refahı içindir, insanımızın güvenliği içindir. Kıbrıs Türkü’nün meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en somut önceliklerinden bir tanesidir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar ile bu konuda aynı düşünceleri, tutumu ve tavrı paylaştıklarını vurgulayarak çözümün ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebileceğini, tükenmiş ve iki tarafın rızasını yansıtmayan, federal çözüm hedefleyen BM parametrelerinde çözüm aramanın beyhude olduğunu ve defalarca denenmiş ancak sonuç alınmamış yolları tekrar denemenin bir anlamı olmadığını söyledi.

"Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır." diyen Yılmaz, bunun asgari tezahürünün de KKTC ile doğrudan uçuşlar, doğrudan ticaret ve doğrudan temasların önünün açılması olacağını ifade etti.

Yılmaz, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kıbrıs adasında çözüm bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır. Çözüm sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm ada için ve tüm bölge için barış ve istikrarı daha da pekiştirmiş olacaktır. Biz anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesini el ele çalışarak desteklemeye kararlıyız. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın KKTC'nin egemen eşitliğine yönelik ortaya koyduğu net duruş ve ülkenin kalkınması yönündeki iradesini Türkiye Cumhuriyeti olarak da en güçlü şekilde desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'na ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle kendisini ve tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamladığımı yine ifade etmek istiyorum."