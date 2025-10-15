Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası'nı (ADASEN) ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun verdiği bilgiye göre, ziyarette Tatar’a, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy eşlik ederken, ADASEN Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Genel Başkan Yardımcısı İsmet Koloz Tuna, Genel Sekreter Onur Ersoy, Mali Sekreter Ali Rıza Göksu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Reştan Aksoy ile Mehmet Gökçayır da hazır bulundu.

ADASEN Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesinin devletin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu seçim sürecinde de sağduyulu, yapıcı ve birleştirici bir tutum sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.