Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ziyarette; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal ve Strateji Bütçe Başkanı Adil Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise konuşmasında, Maliye ve Ekonomi bakanlıkları ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin güçlenmesi, , yurtdışına açılması ve dünya ile bütünleşmesinin birinci öncelikleri olduğunu söyledi.