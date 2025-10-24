Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan devir teslim töreni için Cumhurbaşkanlığı'na gelen Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı.Sibel Tatar, Nilden Erhürman'a buket takdim etti.

Tören kıtasının selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sürdü. Ardından Tatar’ın ve Erhürman’ın biyografileri okundu.

Törende 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek Erhürman’a takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi.

Tören kıtasının iki cumhurbaşkanı tarafından teftişinin ardından, Cumhurbaşkanı Erhürman Ersin Tatar’ı uğurladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın tebrik kabulü ve Cumhurbaşkanlığında halka açık resepsiyon yer aldı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel,Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanlığında devir-teslim töreni öncesinde 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Cumhuriyet Meclisinde yemin ederek göreve başladı. Ardından, Erhürman, Lefkoşa Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarına çelenk sundu.