Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gayri resmi formattaki Kıbrıs konferansının Ocak 2025 sonunda olabileceği açıklaması Rum basınında konu oldu.

Fileleftheros “İngilizler İle Beşli (Konferans) Ocak Sonu… Tatar Brüksel’de Açıklamalara Koştu” başlıklı haberinde Rum tarafının, konferansın ne zaman yapılacağına dair BM’den herhangi bir bildirim almadığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu tarihi, aldığı bir bilgiye dayanarak mı açıkladığı yoksa kendi değerlendirmesi mi olduğunun bilinmediğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının çok yakında hem gayri resmi beşli konferans, hem de yeni geçiş noktaları açılmasına yönelik liderler görüşmesi hakkında bilgi almayı beklediğini kaydetti.

Haberde, İngiltere’nin gayri resmi toplantıya katılımının Cumhurbaşkanı Tatar’ın söylediği gibi düşük düzeyde değil, Crans Montana’daki gibi olacağı belirtildi.

Haravgi haberi "Tatar: Ocak Sonunda Gayriresmi Genişletilmiş Görüşme Öngörüyor”, “başlıklarıyla aktardı.