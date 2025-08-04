Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Türk Dünyası Yüksek Hizmet Ödülü ve Türk Edebiyatı Vakfı Ahmet Kabaklı Ödülü takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde, Türk dünyasının kültürel bağlarını güçlendirmek ve ortak edebi mirası yaşatmak amacıyla “Türk Dünyası Lefkoşa Şiir Akşamları” isimli bir etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Türk halklarının ortak kültür mirası olan Dede Korkut’un anlatılarını, görsel ve yazılı belgelerle tanıtan, içerisinde Saba Jafari Kabaklı ve Oktay Öksüzoğlu’nun eserlerinin de yer aldığı “Türk Dünyası Dede Korkut Sergisi” açıldı.

Etkinlikte KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Makedonya, Kosova, Başkurdistan, Tataristan ve Kerkük’ten şairler, kendi ülkelerinin diliyle şiir seslendirdi, ardından da Bünyamin Aksungur konseri yer aldı.

Kenan Çarboğa tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a Türk Dünyası Yüksek Hizmet Ödülü verildi. Türk Dünyası Yüksek Hizmet ödülünün Cumhurbaşkanı Tatar’a verilmesine, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Senatosu karar vermişti.

Türk Edebiyatı Vakfı Ahmet Kabaklı Ödülü ise Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı tarafından Tatar’a takdim edildi.

Türk dünyasından gelen şair ve yazarlar Cumhurbaşkanı Tatar’a, kendi ülkelerine özgü hediyeler takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar da etkinlikte katılımcılara Türk Edebiyat Vakfı adına plaketlerini sundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasından şair, yazar ve sanatçıları KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk dünyasının ortak duygu, kültür ve sanatını yansıtan serginin kendisini duygulandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Devletler Teşkilatı’nın en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türk Dünyası’na selam olsun” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’tan ayrılmasının ardından getirilen İngiliz İdaresi’nin zor şartlarında Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürü ve sanatından kopmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü’nü yok edip Yunanistan’a bağlamak için gerçekleştirdiği saldırılara da direndiğini vurguladı.

Kültür, sanat, müzik ve edebiyatın, Kıbrıs Türküne direnişinde bir dayanak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde diline, dinine milli ve manevi değerlerine sahip çıktığını belirtti.

Günümüzde yaşayan nesillerin şanslı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle Türk dünyasıyla yakınlaşmanın arttığını kaydetti. Türk dünyasının 300 milyonluk nüfusunun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yakınlaşma ve dil birliğinin kurulmasıyla bağların güçleneceğini ifade etti.

Devletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün ifadesi olan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Yerleşkesi ve Doğa Parkı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı'ndaki salonların halka açıldığını ve kültürel etkinliklerin yapıldığını belirtti.

Ülkedeki üniversitelerde de benzer olanakların bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede öğrenim gören ve ders veren Türk dünyasından gelen öğretmen ve öğrencilerin Kıbrıs Türküyle buluşmasının ülkeleri yakınlaştırdığını kaydetti.