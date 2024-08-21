Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü ile Zonguldaklıların arasında derin bir bağ bulunduğunu belirtti.

Tatar, Zonguldak’ta basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkü için Zonguldak’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Zonguldak’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kumsal Katliamı veya Banyo Katliamı” olarak adlandırılan 24 Aralık 1963 tarihinde Tabip Binbaşı Mustafa Necmi İlhan’ın çocuklarıyla beraber öldürülen eşi Mürüvet İlhan’ın Zonguldaklı olduğunu belirterek, kendilerini rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Elazığlı olan ancak Zonguldak’ta görev yapan Mustafa Necmi İlhan’ın acı haberi aldığında ‘Vatan sağ olsun’ şeklinde bir açıklama yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı talimatını veren dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in de Zonguldak milletvekili olduğunu vurguladı.

Zonguldak’ta 500’den fazla Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Mehmetçik olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak ziyaretinde bir kısmı ile görüşme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki şehitleri rahmetle anan ve gazilere minnetlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü ile Zonguldaklıların arasında derin bir bağ bulunduğunu aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde öğrenim gören Zonguldaklıların bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanının Lefke Avrupa Üniversitesi’nden mezun olduğunu hatırlattı.

Zonguldak’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne askerlik ve ticaret yapmak için gelenlerin yanı sıra evlenmek için gelip yerleşenler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki halk arasındaki münasebetlerin geliştiğine dikkat çekti.

Şahsı ve Kıbrıs Türkü adına Zonguldak halkına saygı ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Zonguldaklı kardeşlerimizi ülkemizde görmek istiyoruz. Ekonomik, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesi en büyük temennimizdir. Enerji ve madencilik alanlarında marina ve denize yönelik faaliyetlerde Zonguldaklıların tecrübeleri vardır. Doğu Akdeniz’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tecrübelerini paylaşmaları bizim için kazanımdır. İletişim çağında, gönül bağlarımızın, kültürel birliğimizin ve devletimizin güçlenmesi için yapılacak çalışmalar önemlidir” dedi.