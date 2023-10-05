Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimini ele aldı, görüş alış verişinde bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’a, YÖK’ün yürüttüğü çalışmalar ile yükseköğretimde atılan adımlar ve yürütülen politikalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, görüşülen konuların ileriye taşınması için YÖK’ün yapacağı bir taslak hazırlık sonrasında KKTC’de ortak bir çalışma yapılması noktasında da mutabakata varıldı.

-Tatar: “TC’den öğrenci sayısının 100 bin olmasını arzuluyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, yükseköğretimin küresel bir alan olduğunu belirtti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretimi ve üniversiteleri daha ileriye taşımak adına gerek kalite gerekse öğrenci sayısının artırılması anlamında YÖK Başkanı Özvar’dan destek istedi.

Şu anda ülkede Türkiye Cumhuriyeti’nden yaklaşık 45 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının 100 bin olmasını arzuladıklarını dile getiren Tatar, bu çerçevede üniversitelerin bünyelerinde yeni bölümlerin açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca YÖK’ün tecrübelerinden ve yürüttüğü çalışmalardan KKTC olarak yararlanmak istediklerini dile getirdi.

Üniversitelerin özellikle kaliteli eğitim noktasında daha da kökleneceğini ve küresel bir rekabet ortamında bulunan yükseköğretimde daha da güçlenerek büyüyeceği inancını belirten Tatar, bütün bu adımları atmanın, gelecek nesillere bırakacakları en büyük miras olacağını söyledi.

-Özvar: “Önemli çalışmalar yürütüyoruz”

Görüşmede, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da, KKTC’de bulunan üniversiteleri Türkiye’de bulunan üniversitelerden ayırmadıklarını, çok yakın takip ettiklerini ve KKTC Eğitim Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.

Özvar, mevcut durumu çok daha ileriye taşımak adına gerek KKTC yükseköğretimi gerekse adada bulunan üniversitelerle ilgi önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Çalışmaların sadece bunlarla sınırlı olmadığına vurgu yapan Özvar, aynı zamanda Türkiye’de eğitim almak isteyen KKTC vatandaşları ile ilgili de çalışmaları olduğunu söyledi.