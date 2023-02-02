Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel varlıklarının durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türk-İslam kültür mirasına sahip çıkılması, tarihi mekanları topluma kazandırarak toplumsal belleğin canlı tutulması noktasında Vakıflar İdaresi’nin gerçekleştirdiği çalışmaların önemine dikkat çekti.

Hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla 1571 yılında kurulan ve 452 yıldır ayakta kalan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, tarih boyunca Kıbrıs Türkü’nün manevi değerlerinin pekişmesine öncülük ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Vakıflar’ın arşivlerinde bulunan ve Kıbrıs’taki Türk varlığının en önemli kanıtlarını oluşturan Osmanlı belgeleri, kayıtları, defterleri, tutanakları ve benzeri tüm yazılı kaynakları günümüze aktarmasıyla toplumsal hafızaya büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs adasındaki Osmanlı – Türk kültür mirasının en önemli sembollerinden olan Hala Sultan Tekkesi’nin bitişiğinde bulunan binanın durumuyla ilgili de fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar, Hala Sultan Tekkesi’nin bulunduğu 6 bin dönümlük alanının tekkeye ait olduğunu vurgulayarak, bölgedeki “oldu bittilere” KKTC makamlarının seyirci kalmayacağını belirtti.

Kabulde, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 1878 yılında, Kıbrıs’ta bulunan 400 adet caminin, 596 Türk mezarlığının ve 109 Evkaf çiftliğinin yer aldığı döneme ait Kıbrıs haritaları da takdim edildi.