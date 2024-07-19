Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve TÜRKSOY Protokol Müdürü Fatih Aliyi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar TÜRKSOY camiasında Kıbrıs Türkü’nün de yeri olduğunu belirterek, Türk kültürünün bir parçası Kıbrıs Türk halkının kültürünün devamı için, yeni kuşakların bu tür çalışmaların içerisinde olmasının motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY'un düzenlediği bu tür faaliyetlere davet edilmenin ve bu tür platformlarda yer almanın Kıbrıs Türkü'ne ilham verdiğine işaret ederek, göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür etti.

TÜRKSOY ailesine de, başkanlarına da şahsı ve Kıbrıs Türkleri adına teşekkür eden Tatar, konuşmasının sonunda, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünde tüm TÜRKSOY ailesine sevgi ve saygılarını sundu.

-Raev

Teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kıbrıs Türklerine verdikleri önemi vurgulayarak, davetten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Raev, Türk dünyasında yeni faaliyetler yapılacağını, Kıbrıs Türk tarafının katılımını da desteklediklerini sözlerine ekledi.