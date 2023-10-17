Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sapanca Sakarya Şubesi'nden Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de en son kurulan Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yaşatılacağını ve yüceltileceğini; iki devletin mavi vatanda, hava sahasında hak ve hukukunu koruyarak gelecek nesillere umut dolu bir vatan bırakmak istediklerini kaydetti.

Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu adadan ayrıldıktan sonra Kıbrıs Türklerinin tekrar Türk askerini görmek için 20 Temmuz 1974'e kadar beklediğine işaret etti.

Mehmetçik ve Mücahit’in buluşmasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne özgürlük ve bağımsızlığın, gazi ve şehitler sayesinde geldiğini kaydetti.

KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı görüşmede Aliev’in destek verdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan ile geliştirilecek ilişkiler sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyi noktaya geleceğine inandığını belirtti.

Kıbrıs’ta çözüm için yeni siyasetin iki ayrı egemen devletin işbirliği ile bir antlaşma olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin azınlık duruma düşmemesi, Türkiye’nin Kıbrıs’tan dışlanmaması ve Kıbrıs’ın Helen Devleti’ne dönüşmemesi için bu siyasetin yürütüldüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslarası camia ve ekonomik seferberlikte turizm eğitim sanayi ve iletişim alanlarında her zaman Kıbrıs Türkü’ne sahip çıktığını da belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın gelecek yıl 50’nci yılının kutlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’a geldiniz, canlarınızı siper ettiniz ve barış getirdiniz. 50 yıldır hem kuzeyde hem de güneyde barış devam ediyor, kimsenin burnu kanamıyor. Sizleri yürekten tebrik ediyor, aramızda olmayan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sapanca Sakarya Şubesi Kıbrıs Gazileri Basın Sözcüsü Hasan Fehmi Çorbacıoğlu ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Eskihallaç konuşmalarında kabulde bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.