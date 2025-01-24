Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi. Kıbrıs Türkünün, Türk halkı ile “et tırnak” olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu hadise bizi gerçekten çok üzmüştür. 6 Şubat depreminden sonra, bir kez daha yaşanan bu büyük üzüntüyü, paylaşıyoruz” dedi.

Bina yangınları konusunda tedbirlerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekli tedbirlerin alınması konusunda devletin makamlarına çağrı yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon ve Karadeniz bölgesinden adamıza yerleşenlerin bulunduğunu, tarihi, kültürel bağ ve değerlerin pekiştiğini ve Kıbrıs Türkü'nün Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak Doğu Akdeniz’de varlığını, devletini ve milli kültürünü devam ettirdiğimizi söyledi. Tatar, ulaşım ve teknolojinin gelişmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’yle bağların daha da pekiştiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Kıbrıs Türk Barış Kupası’nın 50. yıl dönümü resepsiyonuna katılmak üzere adada bulunan heyet de Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etmekten dolayı duyduklarını memnuniyeti paylaştı.