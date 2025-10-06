Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı Şeref Salonu'nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Azerbaycan Temsilci Büyükelçi Ufuk Arca Turganer, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Tümgeneral Soner Oruçoğlu karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün öğle saatlerinde Bakü’den zirvenin yapılacağı Gebele'ye geçecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Milletvekili, Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekili Resmiye Canaltay, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler eşlik ediyor.