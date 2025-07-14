Maliye Bakanı Özdemir Berova, 15 Temmuz’un Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde vatanına, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’ ile‘15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi’nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokrasiyi hedef alan hainlere karşı göğsünü siper ettiğini belirten Berova, Kıbrıs Türk halkının da bu süreçte Anavatan Türkiye'nin yanında yer alarak, ülkenin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasisine yönelik bu hain girişimi şiddetle kınadığını ifade etti.

Berova, aynı günün Kıbrıs tarihi açısından da karanlık bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen faşist Yunan darbesinin ENOSİS hedefiyle Kıbrıs Türk halkının varlığını tehdit ettiğini belirtti.

Berova, Türkiye’nin, Garanti Antlaşması’ndan doğan hakları çerçevesinde 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile Ada’ya barış ve huzur getirdiğini kaydetti.

Mesajında, “Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Cumhuriyetimize sahip çıkacak, devletimizi ve bağımsızlığımızı sonsuza dek koruyacağız” diyen Berova, tüm şehitleri rahmet ve minnetle, ebediyete irtihal eden kahraman gazileri şükranla andı, hayatta olan gazileri ise saygıyla selamladı.