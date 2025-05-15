Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geçiş kapılarında yaşanan yoğunluğa işaret eden Tatar, en fazla yoğunluğun Metehan kapsında yaşandığını belirtti ve bu kapının rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mülkiyet konusunda da değinerek, gerçekleşen tutuklamaların saldırgan bir tutum olmasının yanı sıra, insan haklarına uygun olmayan bir davranış olduğunu belirtti.

Mülkiyet konusundaki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir kurum olduğunu vurgulayan Tatar, benimsenen bu yanlış tutumun iki toplumun arasındaki ilişkileri zedelediğini kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Harmancı Haspolat Arıtma Tesisi ile ilgili fikir alış verişinde de bulundu.

-Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bilgilendirme konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, Lefkoşa’da kapı ihtiyacının bir gereklilik haline geldiğini ifade etti. Harmancı Tatar'a Haspolat Arıtma tesisine ilişkin bilgi aktarımında bulundu.

Son zamanlarda yaşanan olumsuzluklar konusunda statünün korunmasına yönelik bir çalışma yapmanın verimli olacağını ifade eden Harmancı, kapılar konusunda ise, toplumların yakınlaşması ve hayatın kolaylaşması adına çalışmaların sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Sürecin daha da hızlanarak, ilerlemesi ve bütünlüklü olarak ele alınmasının oldukça değerli olduğunu belirten Harmancı, Lefkoşa'daki geçişlerin rahatlatılmasının her iki halk için ivedi olduğunu vurguladı.

Harmancı, konuşmasının sonunda, kurumlar arasında iş birliğinin öneminin altını çizdi.