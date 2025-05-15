Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yenierenköy - Karpaz istikametinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencileri Mağusa Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaralıların sağlık durumlarını hastanede yerinde inceleyen ve kontrol eden Bakan Dinçyürek, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Kazada yaralanan öğrencilere ve otobüs şoförüne geçmiş olsun dileklerini ileten Dinçyürek, “Evlatlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum.”dedi.