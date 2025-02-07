Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, paneli düzenleyenleri tebrik eden Tatar; ülkede para, kaynak ve istikrarın olmasına rağmen girişimciliğin olmaması durumunda bir yere varılamayacağını belirterek, girişimcilerin önemine dikkat çekti.

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ve dünyanın birçok yerinde yatırım ve girişim yapan Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir’in yanında finans müdürü olarak çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün gelişmesi ve KKTC’nin tanınmasının önlenmesi için Rum tarafının girişim yaptığını ve Asil Nadir’in yükselişinin önlendiğini vurguladı.

Rum tarafının son olarak Kuzey’deki inşaatların engellenmesi için girişim yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın yaptığı haksızlıkları Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası toplantılarda dile getirdiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet siyasetinin altında uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklar, şehitler, verilen mücadeleler ve Türk dünyasının bulunduğunu aktardı.

Kıbrıs Türkü’nü diz çökertip, Türkiye ile bağlarını kopararak, Kıbrıs’ın Yunan adası yapılmak istendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kara parçası yanında Mavi ve Gökvatan’da da hak sahibi olduğunu ifade etti.

Teknolojiden yararlanılarak ülkede en iyi kalitede inşaatların yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelecek yatırımcıların ekonominin ilerlemesi için itici bir güç olacağına dikkat çekti.

Ekonomik faaliyetlerin artması, yükseköğrenim, turizm ve inşaat sektörünün gelişmesi için birlikte çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün gelişmeye ve kalkınmaya devam edeceğini kaydetti.

KKTC’nin tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye büyükelçilerinin bulundukları ülkelerde Kıbrıs Türkü’nün siyasetini ve sesini dünyaya duyurduklarını vurguladı.

“Kıbrıs’taki gerçekleri görmeden bir antlaşma olamaz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 50 yıldır devam eden barış, huzur ve güven ortamından dolayı Güney Kıbrıs’ın da ekonomisinin geliştiğini ve refahının arttığını söyledi.