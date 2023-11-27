Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC'nin ekonomik kalkınma süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile uyum ve iş birliği içinde olduklarını belirterek Karabük Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı ziyaretleri önemsediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli siyaseti dünyaya duyurmaya devam ettiklerini belirterek egemen eşitliğin önemini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile aradaki bağları koparmak ve Türkiye’yi dışlamak amaçlı oyunlara izin vermeyeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığını çok önemsediğini söyledi.

Turizm, yükseköğretim ve sanayi alanlarında gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, teknoloji ve bilişim sektöründe de gelişmeler olduğunu anlattı.

Türkiye Yüzyılındaki başarıların KKTC’ye yansımalarıyla daha güçlü bir KKTC temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımızın refahı ve müreffeh yaşamı için ekonomik olarak burayı geliştirmek her zaman temennimiz olmaya devam edecektir” dedi.

KKTC’nin altyapısının yaşanan kriz ve felaketleri aşabilecek noktada olduğunu gösterdiğini ve geleceğe umutla bakmak gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birlikleri için çalışmalar yapılabileceğini sözlerine ekledi.