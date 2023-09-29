“Haksız izolasyonlar ve kısıtlamalara rağmen iş insanlarımız büyük başarılar elde etmektedir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve İŞAD üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, İŞAD heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) toplantısına katılarak KKTC’nin temsil edilmesini ve ticari ilişkileri geliştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelerle kurulacak ilişkilerin gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü ve küresel çağda yakınlaşma sağlanarak ticari faaliyetlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Haksız izolasyonlar ve kısıtlamalara rağmen iş insanlarımız büyük başarılar elde etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar; turizm, yükseköğrenim, sanayi, tarım, çiftçilik gibi alanlarda potansiyelini değerlendirerek KKTC’nin daha da gelişmesi ve dünyada görünür hale gelmesinin önemini ifade ederek, bölgenin değerinin ve potansiyelinin yaşanan gelişmeler ışığında daha da artmakta olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü de, Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen ticari faaliyetler hakkında bilgi verdi