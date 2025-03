Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down Sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, çocukların Cumhurbaşkanlığına ziyareti sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, “Down Sendromlu çocukların ülkenin çocukları” olduğuna dikkat çekerek, KKTC devletinin artan imkanları doğrultusunda öğrencilerin topluma kazandırılması yönünde yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini vurguladı.

Öğretmenlere, anne-babalara yaptıkları fedakârlıktan dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların eğitilmesi ve topluma kazandırılmasının herkesin görevi olduğunu dile getirerek, tek farkın bir kromozom olduğunu belirtti.

Öğrencilerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin güçlendikçe imkânlarının da artırılacağına dikkat çekerek, tıp dünyasındaki gelişmelerin de takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Hassasiyet ile sevginin bambaşka bir duygu olduğunu ve bunların da yapılan çalışmalarda görüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, devletin kurumlarındaki çalışanları da bu değerlere sahip çıkmalarından dolayı tebrik etti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, 21 Mart Dünya Down Sendrom Günü’nde kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Gazimağusa İrfan Nadir ve Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’ndeki Down Sendromlu kişilerle birlikte ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Gardiyanoğlu, göreve geldiği günden itibaren sosyal hizmetler anlamında çok ciddi atılımlar yaptıklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, adadaki var olan merkezilerin mevcut binalarının tadilatlarını yaparak modern hale getirmeye de devam ettiklerini belirtti.

Tesislerin gerek eğitim gerekse altyapı anlamında Avrupa standartlarına yakın bir durumda olduğuna dikkat çeken Gardiyanoğlu, eğitim müfredatlarında da düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Down Sendromlu Emine Hacıoğulları taleplerini içeren mektubu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti. İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Esra Tülek de mektubu okudu.Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Merhaba! Kısaca size kendimden bahsedeyim. Çok farkımız yok aslında. Tek fark kromozom sayımızda. Siz 46, ben ise 47 kromozom. Yani +1 fazlayım sadece. Ben de hayaller kuruyorum; aynı sizin gibi. Ama hayallerimi gerçekleştirebilmem biraz da sizin elinizde. Mutluluk paylaştıkça büyür ya! Benim gibi özel arkadaşlarımın, abilerimin, ablalarımın ve bize koşulsuz bakım veren ailelerimizin daha rahat yasayacağı bir ülke hayal ediyorum. Okul dışında bir kafede, bir pastanede ya da ne bileyim herhangi bir yerde çalışmayı hayal ediyorum. Bunlar çok büyük hayaller mi? Gerçekleşmesi çok mu zor? 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dilerim ki hayallerimi fark edersiniz! Dilerim ki her gününüz benimki gibi keyifle geçer, Benim gibi hayata tutunmuş, coşku dolu geçer Kucak dolusu sevgiler benden size.”

Kabulün sonunda öğrenciler okullarındaki atölye çalışmalarında yaptıkları hediyeleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti. Cumhurbaşkanı Tatar da, öğrencilere hediye verdi.