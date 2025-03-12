Cevdet Yılmaz: "Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözüme giden yolu açacaktır"





"Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması, bölgesel istikrar ve refaha birlikte katkıda bulunması, şüphesiz ki hepimizin arzusudur"





Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözüme giden yolu açacaktır. Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması, bölgesel istikrar ve refaha birlikte katkıda bulunması, şüphesiz ki hepimizin arzusudur." dedi.

Yılmaz, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke arasındaki yakın işbirliği ve eş güdümün bir yansıması olduğunu belirterek, Tatar ile ortak gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinde halihazırda bulunulan aşamayı ele alarak, gelecek döneme yönelik öngörüler ve öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Yılmaz, Kıbrıs Türkleri'nin refahını sağlamak amacıyla yürüttükleri projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele almaya her zaman önem verdiklerini ifade etti.

Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün refahını ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşmasını sağlamak amacıyla gerekli adımların atılması konusunda da her zaman kararlı olduklarını vurgulayarak, KKTC'nin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı, ocak ayında KKTC hükümetiyle birlikte kamuoyuna duyurduklarını hatırlattı.

- "İki devletli çözüm yaklaşımına desteğimiz tamdır"

Kalkınma Planı'nın, hem işbirliğine güçlü bir altyapı sunduğunu hem de Kıbrıs Türkü'nün refahı için önemli bir dayanak teşkil ettiğini anlatan Yılmaz, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'de sağlık altyapısının güçlendirildiğini, altyapı anlamında kritik yatırımlar yapıldığını, e-Devlet projeleriyle daha fazla sayıda kamu hizmetinin dijitalleştiğini ve girişimcilik başta olmak üzere özel sektörün desteklendiğini bildirdi.

Eğitimden tarıma, ulaşımdan reel sektör desteklerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen projelerle KKTC'nin kalkınmasına ivme kazandırdıklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde hazırlanan ve çalışmalarında son aşamaya gelmiş olduğumuz 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı da kısa süre içerisinde Sayın Başbakan Ünal Üstel ile imzalayarak yeni işbirliği dönemini başlatacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve Ada'nın gerçeklerini temel alan bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en temel önceliklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanının ziyareti vesilesiyle bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi bugün Ankara'da bir kez daha teyit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın, Kıbrıs meselesine yönelik ortaya koyduğu Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi temelinde iki devletli çözüm yaklaşımına desteğimiz tamdır. Her zaman ifade ediyoruz, tükenmiş, iki tarafın rızasını yansıtmayan bir temelde çözüm aramak bizce beyhudedir. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm isteniyorsa bu ancak Ada'daki gerçekler temelinde olabilir. Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, bir diğer ifadeyle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözüme giden yolu açacaktır. Ada'daki iki komşu devletin iyi ilişkiler içerisinde yan yana yaşaması, bölgesel istikrar ve refaha birlikte katkıda bulunması, şüphesiz ki hepimizin arzusudur. Özden gelen hakların asgari bir tezahürü olarak, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlar kaldırılmalıdır."

- "KKTC'nin gelişerek daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kurulu'nda ifade ettiği üzere, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması, KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de Kıbrıs konusunda genişletilmiş formatlı gayriresmi bir toplantı düzenlenecektir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın, Sayın Dışişleri Bakanımız ile iştirak edecekleri toplantı çerçevesinde Kıbrıs meselesinde nasıl ilerlenebileceğine dair görüş alışverişinde bulunulacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile başlayan görüşmelerde, Türkiye'nin ve KKTC'nin, yine uzlaşmadan ve çözümden yana olduğunu dile getirdi.

Bahse konu o görüşmelerin bir devamı niteliğinde olacak Cenevre görüşmelerinde de yine uzlaşmacı tavırlarını devam ettireceklerini, sürece katkı sunma gayretinde olacaklarını belirten Yılmaz, daha önce denenmiş ve tükenmiş yöntemlerin bir faydasının olmayacağının bir kez daha altını çizdi.

Cevdet Yılmaz, toplantının hayırlı geçmesini, muhatapların Kıbrıs'ın gerçeklerini görmesini ve artık bu doğrultuda yapıcı adımlar atılmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Biz, Anavatan ve garantör olarak, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Hep birlikte TEKNOFEST heyecanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa'da düzenlenecek TEKNOFEST'e herkesi davet ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah ben de katılmaya çalışacağım. Özellikle Kıbrıs gençleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlik geleceğimiz. Dolayısıyla Kıbrıs gençlerine güveniyoruz. İnşallah bu teknolojik yeniliklerle, girişimcilikle, önlerine konan izolasyonları aşacaklar. Bir kapı kapanıyorsa başka kapılar açılır. Hiçbir zaman çaresiz değil Kıbrıs Türkü. Özellikle bu dijital dünyada teknolojinin ön plana çıktığı dünyada her türlü imkana sahip insanların, hiç kimsenin de engel olamayacağı şekillerde dünyayla bir etkileşim içine girmesi mümkün. TEKNOFEST'in Kıbrıs'taki teknolojik altyapıya çok önemli katkıda bulunacağına inanıyorum. Gençlerimizin özgüvenine ve projelerini geliştirip onlarla ekonomiye, insanımıza hizmet etmelerine büyük katkısı olacağına ben de yürekten inanıyorum. Hep birlikte inşallah TEKNOFEST heyecanını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayacağız. Özellikle gençlerimizle birlikte yaşayacağız inşallah."