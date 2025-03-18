Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri ile bir araya geldi

Cenevre’deki gayriresmi Kıbrıs konferansında ikinci gün başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres heyet başkanları ile ikili görüşmeler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu çerçevede BM Genel Sekreteri ile saat 10.00’da bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Tatar’ı kapıda karşıladı ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar ve heyeti ile birlikte yer aldı.

Hotel Intercontinental’da yer alan toplantılarda, BM Genel Sekreteri, İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı ile Türkiye heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve heyeti, toplantının ardından saat 12.00’de BM'nin Cenevre'deki Merkezi Milletler Sarayı'na (Palais des Nations) giriş yapacak. Burada, AC Binası III numaralı odanın önünde basın mensuplarına görüntü verilecek.

Gayrıresmi Konferans BM Genel Sekreteri’nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Genel Sekreter’in konuşması sonrasında GKRY lideri Hristodulidis akabinde Cumhurbaşkanı Tatar,

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Birleşik Krallık

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı konuşacak.

Saat 14.30- 15.00 arasında konferansın kapanış bölümü yapılacak ve Cumhurbaşkanı Tatar, Palais des Nations’ta yabancı haber ajanslarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.