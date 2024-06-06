Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu Belediyesi II. Çocuk Festivali'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, KKTC, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan’dan gelen ekiplerin gösterilerinin yer aldığı ve FOGEM 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği katkısıyla gerçekleşen Festival, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar Festivaldeki konuşmasında, yurt dışından gelen misafir öğrenci ve öğretmenlerine “hoş geldiniz” diyerek, Festivali düzenleyen ve emeği geçen herkesi kutladı.

Ülke tanıtımına katkı yapan bu gibi etkinliklerin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Beyarmudu bölgesinin kalkınmakta ve ekonomik yapısının güçlenmekte olduğunu belirterek, bölgeye sahip çıkarak yatırım yapanları tebrik etti.

“Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Çocuklarımız bizim umudumuz, güvencemizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların kişisel gelişiminin yanı sıra kültürel ve milli değerler temelinde sevgi ve şefkat içinde yetiştirilmelerinin ülke için önemine işaret etti.

Misafir çocuklarla ülke çocuklarının kaynaşması ve dostluk geliştirmelerinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Beyarmudu Belediyesi’ni çalışmaları dolayısıyla kutlayarak, KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için yapılan çalışmaların engellere rağmen süreceğine vurgu yaptı.