Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Aynı tarihi, aynı kökü, aynı soyu paylaşan Kıbrıs Türkü, Türkiye Türkü ve Azerbaycan Türkü olarak biz bir millet, üç devletiz” dedi.

Tarihi bağları vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC, en güneydeki Türk devletidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının ardından Azerbaycan ile ilişkilerin her geçen gün arttığına işaret ederek, Azerbaycan’dan gelip KKTC üniversitelerinde ders veren öğretim görevlileri, sanatçılar ve eğitim gören öğrenciler olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ziyaretlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i de ziyaret ettiğini ifade etti.

İlham Aliyev’in KKTC'nin tanıtılması adına gösterdiği destek ve özveriye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu çabanın Kıbrıs Türk halkı için kıymetli bir adım olduğunu söyledi.

-“Azerbaycan ile KKTC arasındaki tarihi ve gönül bağları çok derin”

Azerbaycan ile KKTC arasındaki tarihi ve gönül bağlarının çok derin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı milletin evlatları olarak, Azerbaycan halkıyla da her türlü faaliyetin artmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Aynı milletin aynı soydan gelen evlatları olarak biz aynı dili, dini, kültürü ve gönül birliğini paylaşıyoruz, biz Azerbaycan halkının gerçek gardaşlarıyız. Bu vesile ile bütün Azerbaycan halkına en içten hürmetlerimi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

-“KKTC ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derinleşerek artması en büyük temennim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu coğrafyada kendi geleceğimiz, güvenliğimiz için hakimiyetimiz ve egemenliğimizin önemli olduğunu vurguladı.

KKTC ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin derinleşerek artmasının en büyük temennisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, farklı etkinliklerde bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladı.

Türk dostu, önemli bir devlet adamı olan Haydar Aliyev’in önemli bir lider olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle büyük bir liderin önemli görevlerde bulunması ve verdiği hizmetlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haydar Aliyev’in adını KKTC’de yaşatmak adına çalışmalar yapıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda çok direndiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özgürlük için verilen mücadelelere değindi.

KKTC’nin kendi devletiyle varlığını sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteği ile varlıklarını sürdürerek, bu yolda ilerleyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ile yürüdükleri bu yolda dost ülkelerin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.