Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, demokrasinin, çok sesliğinin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın, halkı aydınlatırken tarafsız, doğru habercilik ve basın ahlakı ilkeleri doğrultusunda görev yapmasının önemli olduğunu belirterek, medyaya yönelik her türlü baskı ve müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk basının gerek İngiliz Sömürge Yönetimi’nde, gerekse mücadele yıllarında tüm tehdit ve baskılara rağmen halkın özgürlük ve varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini, halkı aydınlatarak, yön ve ışık verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, verilen hizmetleri unutmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs’ta ilk Türkçe gazete ‘Saded’ gazetesinin yayımlandığı tarih olan 11 Temmuz 1889 ülkemizde Basın Günü olarak kutlanmaktadır. O günden bu yana 135 yıl geçerken, bu zaman dilimi Kıbrıs Türk basınının köklü tarihini de gözler önüne sermektedir.

Kıbrıs Türk basını gerek İngiliz Sömürge Yönetimi’nde, gerekse mücadele yıllarında tüm tehdit ve baskılara rağmen halkımızın özgürlük ve varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlenmiş, halkımızı aydınlatmış, yön ve ışık vermiştir. Verilen hizmetleri unutmak mümkün değildir.

Demokrasinin, çok sesliğinin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın, halkı aydınlatırken tarafsız, doğru habercilik ve basın ahlakı ilkeleri doğrultusunda görev yapması önemlidir, medyaya yönelik her türlü baskı ve müdahale de kabul edilemez.

Medyamız bugün sahip olduğu teknolojik imkanlarla dünyaya açılırken, basın mensuplarımızın içinde bulunduğu sorunların da bilincindeyiz. Bu sorunları aşmak, zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına daha çağdaş çalışma ortamı yaratmak görevlerimiz arasındadır.

Medyamız ile basın mensuplarımızın pandemi sürecinde de halkımızın haber alma özgürlüğünün devam etmesi için büyük fedakarlıklara katlanarak görevlerini yerine getirmeleri de takdire şayandır.

Bir asırdan fazla bir süredir halkımızın sesini dünyaya duyuran, halkımızın haber alma özgürlüğünü sağlayan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım.”