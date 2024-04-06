Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York’ta üst düzey temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Güneş Onar, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Broadhurst Estival, Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki ve Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Dmitry A. Polyanskiy ile görüştü.

Görüşmelerde, görev süresinin son üç ayına giren BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi amacıyla iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığına ilişkin, adada gerçekleştirdiği görüşmeler ele alındı.