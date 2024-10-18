Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, İstanbul’da ve Konya’da düzenlenen etkinliklere katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Işıksal, İstanbul’da dördüncüsü düzenlenen Manas Formu'nda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi” konulu konuşma yaptı.

4’ncü Manas Formu, İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Haydar Aliyev Avrasya Çalışmaları Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlendi.

-Konya'daki konferans

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Konya’da ise Konya Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak düzenlenen “Mavi Vatan ve Kıbrıs” isimli konferansta, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Jeopolitik Önemi ve Mavi Vatan'a Bakışı” başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasında, konferansı düzenleyenlere teşekkür eden Prof. Dr. Işıksal, katılımcılara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selamlarını iletti.

-"Kıbrıs meselesi sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Türkiye ve Türk Dünyası için de hayati bir mesele"

Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıs Türkleri için değil, Türkiye ve Türk Dünyası için de hayati bir mesele olduğunu ifade eden Işıksal, Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır verdiği onurlu mücadelenin sadece bir varoluş mücadelesi olmadığını, bu mücadelenin Kıbrıs Türklerinin başta Anavatan Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyası ile bağlarını koruma mücadelesi ve Doğu Akdeniz’deki jeopolitik güç ve hakimiyet ile doğrudan ilgili olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ve Türk dünyası için basit bir toprak parçası olmadığını kaydeden Işıksal, Türk Devletleri Teşkilatı’nın küresel bir aktör olmasının ilk şartının KKTC’nin varlığı ve tanınması olduğunu belirtti.

-Diğer kardeş ülkelerden destek beklediklerini ifade etti

Işıksal, Anavatan Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesine verilen tam desteği diğer kardeş ülkelerden de beklendiğini vurguladı.

Konya’daki konferansta yaptığı konuşmasında Işıksal, Mavi Vatan doktrinini, Türk varlığını Doğu Akdeniz’den soyutlamaya çalışan politikalara karşı gerçekçi ve sağlam hukuki temellere dayanan bir meydan okuma olarak tanımladı.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Türkiye’den sadece 70 km uzaktaki Kıbrıs’ın, Türkiye için Akdeniz’e çıkış imkânı sağlamasının yanı sıra, deniz ulaşımı, karasuları, kıta sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, hava sahasının kontrolü ve Türkiye’nin stratejik savunma derinliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Bu nedenlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasının önemli olduğunu vurgulayan Işıksal, tüm insanlık dışı izolasyon ve ambargolara karşı dizlerinin üzerine çöktürülemeyen Kıbrıs Türk halkının yeni dönemde de, üzerine düşeni yapacağını ve mücadelesinin, bağımsızlığının, egemenliğinin ve geleceğinin simgesi KKTC’nin sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi.