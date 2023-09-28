Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şair, yazar, eğitimci ve edebiyat öğretmeni Ayşe Tural’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde Ayşe Tural, Konya Kulu’da bir dönem okuttuğu öğrencilerin hayat hikayesini konu alan “Kululu öğrencilerimle bir İsveç Masalı” isimli kitabı ile kendi hayatını konu alan denemelerin yer aldığı “Hayata dair” adlı kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yıllar önce okuttuğu öğrencilerinin hayat hikayelerini kitaba aktaran Tural’a yaptığı çalışmanın önemli olduğunu belirterek, eğitime, sanata ve kültüre yaptığı katkılardan dolayı Ayşe Tural’ı tebrik etti.

Ayşe Tural da konuşmasında kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.