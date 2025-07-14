“SAMTAY Vakfı, Kıbrıs Türk Tarihi ve Edebiyatı’nın araştırılması ve yazılması için önemli bir misyon üstlendi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SAMTAY Vakfı’nın düzenlediği ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar SAMTAY Vakfı’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, merhum Suna Atun ve ailesi tarafından kurulan SAMTAY Vakfı’nın, Kıbrıs Türk Tarihi ve Edebiyatı’nın araştırılması ve yazılması için önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, merhum Suna Atun’un kendisini Kıbrıs Türkü’ne adadığını ve çok önemli hizmetler verdiğini belirten Tatar, kendisine her zaman destek olan ve en son vakfın 67’nci kitabını yazan Bülent Fevzioğlu’nu tebrik etti.

SAMTAY Vakfı’nın Kıbrıs Türk Tarihi ve Edebiyatı için çok önemli kitapların hayata geçmesini sağladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, vakfın mütevelli heyeti başkanı Sunat Atun’a ve ailesine, annesinin üstlendiği misyonu devam ettirdiği için de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında ödül alanları tebrik ederek, başarılar diledi.