Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin de hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le ilgili davanın yarın başlayacak ikinci duruşması öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, telefon görüşmesinde, şahsı, yaslı aileler ve Kıbrıs Türk halkı adına bu davayı yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini belirtti.

Yarın davanın ikinci duruşmasının yapılacağına değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk adaletine güvendiklerini yineledi.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Cumhurbaşkanı Tatar’a, kendisinin de davaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini aktardı.