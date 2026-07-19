Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK), Tümgeneral İlker Görgülü, Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Millî Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erbil Özdemir de hazır bulundu.

Karşılıklı plaket takdiminin yapıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ da yer aldı.