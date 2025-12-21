Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Güzelyurt bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Güzelyurt’a bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmede, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevde bulunduğu yaklaşık iki aylık süre içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi, görüş ve önerileri dinledi.

Güzelyurt'a bağlı 16 köy ve mahalle muhtarının davetli olduğu toplantıya, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Aşağı Bostancı Muhtarı Fırat Arkın,

Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç,

Güneşköy Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Akay Darbaz, İsmetpaşa Muhtarı

Ahmet Kolcu, Kalkanlı Muhtarı Kemal Kısaoğlu, Lalamustafa Paşa Muhtarı Aygül Benekli,

Mevlevi Muhtarı Turgay Yıldız,

Piyalepaşa Muhtarı Eren Binatlı, Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, Şahinler Muhtarı Halil Yangın, Yayla Muhtarı Murat Rüstemoğlu, Yukarı Bostancı Muhtarı Cemal Yabaner ve Yuvacık Muhtarı Emirzade Terzioğlu katıldı.

Erhürman, muhtarlarla yapılan toplantıdan önce ise ayrı bir kahvede bölge halkıyla da bir araya gelerek yurttaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.