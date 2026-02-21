HALUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı paylaşımda Baltık bölgesindeki önemli faaliyetlerinden biri olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU'dan havalanan Bayraktar TB3'ün Eurofighter'larla ortak görevinde 8 saat uçup bin 700 kilometre mesafe katettiğini belirtti.

Bayraktar TB3’ün gerçekleştirdiği uzun süreli uçuş, platformun dayanıklılık, haberleşme ve müşterek görev kabiliyetlerini ortaya koydu.

UYUM SEVİYESİNİ GÖSTERDİ

Baltık Bölgesi gibi yoğun hava trafiği ve NATO hava unsurlarının entegre şekilde faaliyet yürüttüğü ortamda TB3’ün Eurofighter'larla koordineli görev icrası, Türkiye’nin insansız sistemlerinin NATO standardizasyonuna uyum seviyesini gösteren önemli bir unsur oldu.

Bu durum aynı zamanda Türk savunma sanayisinin insansız sistemler alanında ulaştığı olgunluk seviyesinin, ittifak görevlerine entegre edilebilir aşamaya geldiğini gösterdi.

TESTİ GEÇTİ

Eurofighter uçaklarıyla görev icrası, insanlı ve insansız platformların birlikte görev yapması beklenen geleceğin muharebe konsepti açısından da test niteliği taşıyor.

Türkiye’nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmasıyla, TB3 gibi platformlarla birlikte çalışabilirlik kritik hale gelecek.

TATBİKATIN ZORLU ŞARTLARINDA UÇABİLEN TEK HAVA ARACI OLDU

Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuş gösterimini takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

Geçen günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen ve su üstü hedeflerinin ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulduğu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen bu başarılı uçuşlar, milli SİHA'nın her türlü hava koşulunda operasyonel olarak görev yapabildiğini bir kez daha gösterdi.

NATO KOMUTANI'NIN TAKDİRİNİ TOPLADI

Tatbikata Bayraktar TB3'ün hedefi tam isabetle vurması NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz'ın takdirini topladı.