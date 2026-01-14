TÜRK-SEN adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Arslan Bıçaklı, hükümetin, devletin belirlemiş olduğu 6 aylık Hayat Pahalılığı oranı olan yüzde 21,66’yı 300 Bin TL maaş alan milletvekillerine, bakanlara verirken, 40 bin TL maaş alan asgari ücretlilere bunun dahi uygulanmayarak yüzde 18,39 oranındaki bir artışı uygulamak istemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Bıçaklı, açıklamasında, “Bu konuda sermaye temsilcileri ile birlikte karar almalarını, ayrıca Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olan bu uygulamayı reddediyoruz, kabul etmiyoruz bu nedenle yazılı olarak Çalışma Bakanlığına bugün resmi itirazımızı yapmış bulunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bıçaklı, “TÜRK-SEN olarak bizim talebimiz 6 aylık hayat pahalılığı olan ve ülkede asgari ücretlilerin dışında herkese uygulanan yüzde 21,66 HP oranı artı olarak 2025 yılındaki Gayri Safi Yurt içi Ekonomik Büyüme oranı olan yüzde 5 de ilave edilerek uygulanmasıdır.” ifadelerini kullandı.