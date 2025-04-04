Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Pazar günü saat 09.30’da başlaması beklenen kurultayda faaliyet ve mali raporların sunulması ve değerlendirilmesinin ardından organların seçimine geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylanacak Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağı kurultayda CTP Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu adayları için oy verme işlemi saat 13.00 civarında başlayacak.

CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi için 128 aday yarışacak. Elektronik oylamayla yapılacak seçimin saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor.

Pazar günkü kurultayda seçilecek CTP Parti Meclisi ilk toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile CTP’nin Genel Sekreteri’ni belirleyecek.

Öte yandan dün toplanan CTP Parti Meclisi ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman'ın aday olmasını oy birliğiyle onaylamış, kararın pazar günkü kurultayda da onaylanmasını kararlaştırmıştı.

Partinin belirlediği sürede Cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yalnızca Tufan Erhürman başvuru yapmıştı.