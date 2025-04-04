Yazılı açıklama yapan TDP, bir süredir anayasal düzeni zorlayan ve zorlamaya devam edeceği görülen yapının, öğretmenleri ve sendika yöneticilerini hedef alarak ve her geçen gün kutuplaşmayı artırarak bu dayatmasını devam ettirdiğini belirtti.

TDP açıklamasında, “Hükümet ortakları açık bir şekilde laik düzeni pazarlık konusu haline getirmek istemektedir. Bu hak pazarlık konusu edilemez ve uzlaşıya açık olmadığını bir kez daha hatırlatırız” denildi.

ÇAVUŞOĞLU'NA SORULAR: EN SON NE ZAMAN PAYDAŞLARINIZA ZAMAN AYIRDINIZ?

TDP Eğitim Bakanlığı’na, “En son ne zaman okul yönetimlerine, okul aile birliklerine, öğretmenlere, kısacası temel paydaşlarınıza zaman ayırdınız ve eğitimin genel ihtiyaçlarının analiz edilip karşılanması için çalışmalar yaptınız? En son ne zaman özel çocuklar ve bu çocukların ihtiyaçlarının analiz edilip giderilmesine zaman ayırdınız da şimdi zaman bulup laik düzeni bozmaya yelteniyorsunuz?” sorularını yöneltti.

“Buna müsaade etmeyeceğiz, sessiz kalmayacağız” denilen açıklamada, “Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kesimler ile dayanışma içerisinde birlikte mücadele etmek için 8 Nisan 2025 Salı, 18:00’da Citroen Işıklarında olacağız” ifadelerine yer verildi.