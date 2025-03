“Son beş yıldır ülke demokrasisine yapılan müdahalelerin yeni bir sureti, bu sefer çocuk hakları üzerinden yürürlüğe koyuluyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, ortaöğretimde “öğrencilerin istemeleri halinde bone üzerine bandana takabilmelerini” içeren disiplin tüzüğü değişikliği kararının Milli Eğitim Yasası’nın öngördüğü laik, demokratik ve çağdaş eğitim sistemine karşı gayri yasal şekilde alındığı belirterek, hükümete “derhal verdiğiniz bu yanlış karardan dönün” çağrısı yaptı.

CTP Kadın Örgütü, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin bir kez daha toplumsal barışı bozacak suni tartışmaları ülke gündemine taşıyarak bilinçli bir kaos ortamı yarattığını” savunarak, “Son beş yıldır ülke demokrasisine yapılan müdahalelerin yeni bir sureti, bu sefer çocuk hakları üzerinden yürürlüğe koyuluyor; öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz devlet eliyle bir kez daha mağdur ediliyor.” denildi.

“CTP Kadın Örgütü olarak, belirtmek isteriz ki, Milli Eğitim Yasamızın öngördüğü laik, demokratik ve çağdaş eğitim sistemine karşı gayri yasal şekilde alınan tüzük değişikliği kararıyla toplumu ‘dinci-dinsiz’ ayrımına kilitlemeye kalkanların ne yapmaya çalıştığının çok farkındayız” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Çünkü biz bu filmi daha önce de gördük.” denildi.

“UBP-DP-YDP hükümeti yarattığı sosyal ve ekonomik çöküşün hesabını sormayalım diye, şimdi de dini ve çocuklarımızı kullanarak tüm toplumu yaralayan bir sürecin mimarı oluyor.” denilen açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

-“Toplumu birbirine düşürmek için kin ve nefret politikasını tedavüle sokuyorlar”

“Her gün 4 kadının şiddet şikayetiyle polisi aradığı, her ay bir işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği, her hafta en az 2 kişinin trafik kazasında can verdiği, seks kölelerinin yaşamlarına son vermek zorunda kaldığı, haftada 2 çocuğun istismar edildiği, bebeklerin ‘ilk doğan’ servisinde yaşamını yitirdiği, doğamızın rant uğruna talan edildiği bir ülke yaratan bu kutuplaştırma bezirganları, yoksullaştırdıkları toplumu birbirine düşürmek için kin ve nefret politikasını tedavüle sokuyorlar.

Çocuklarımız yetersiz beslenme sorunu yaşarken, emekçi aileler kırtasiye malzemelerini almakta güçlük çekerken, eğitimi konteyner sınıflara hapsedilirken, çocukları her türlü istismara karşı korumak yerine, yetişkinlerin siyasi oyunlarına alet etmeye utanmayanlara sesleniyoruz: Derhal verdiğiniz bu yanlış karardan geri dönün. Kıbrıs Türk halkı din ve vicdan hürriyetine saygılı, laik bir halktır. Bu halkı ithal tartışmalarla meşgul etme hakkınız yoktur! Toplumsal barış, siyasi menfaatlerinizden ve ideolojik ihtiraslarından çok daha önemlidir.”