KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Işık, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakerelerde, Birleşmiş Milletler'in (BM) taraflı tutumunun sorununun çözümüne engel olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Işık, özellikle BM’nin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin statüsüne ilişkin taraflı tutumunun, adadaki çözüm sürecini çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

Işık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yalnızca Kıbrıs Rumlarına ait bir devlet olmadığını ve Kıbrıs Türk halkının da eşit ortaklığında kurulduğunu hatırlatarak, Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Rumları ile aynı siyasi statüye sahip olduğunu dile getirdi.

BM’nin yıllardır Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul etmeye devam ettiğini belirten Işık, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’nin varlığını kabul etmesi gerektiğini ve bugüne kadar aldığı olumsuz kararları iptal etmesinin hukukun gereği olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen müzakerelerin 62 yıldır sonuçsuz kaldığını belirten Işık, BM’nin bu süreçte başarısız olduğunu ve insan hakları konusundaki sicilinin Suriye’deki durumdan bile daha kötü olduğunu ileri sürdü. BM’nin, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tavrına göz yumarak, Kıbrıs Türk halkının devlet ortaklığından dışlanmasına zemin hazırladığını belirten Işık, bu tutumun BM’nin tarafsızlık ilkesini zedelediğini söyledi.

-"Rum tarafı iş birliğine yanaşmıyor"

Kıbrıs Türk tarafının, su, elektrik, mobil iletişim, taşımacılık, ticaret ve doğal afetler gibi hayati konularda iş birliği çağrısında bulunduğunu ancak Kıbrıs Rum tarafının hiçbir şekilde buna yanaşmadığını belirten Işık, bu tutumun siyasi bir anlaşmanın imzalanmasını imkânsız hale getirdiğini dile getirdi.

Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirme hedefi doğrultusunda hareket ettiğini savunan Işık, bu durumun Kıbrıs Türk halkının geleceğini tehdit ettiğini kaydetti. Işık, hükümete ve Meclis’e çağrıda bulunarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak adına kesin bir tavır sergilemeleri gerektiğini ifade etti.