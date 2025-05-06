Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Kupası 2026 ön eleme turnuvası kupasında birincilik elde eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını ve KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz’i kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde Başbakan Üstel’e Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer eşlik etti.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, “Gösterilen başarıdan dolayı herkesi kutluyorum. Bu başarı tamamen sporcu kardeşlerimizin bireysel olarak gösterdiği başarı ve gayrettir. Ülkemize bu mutluluğu ve gururu yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren engelli bireyleri yalnız bırakmadıklarını belirten Üstel, “Engelli kardeşlerimizi hayata kazandırmak ve daha sosyal olmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle engelli spor alanında emek veren kardeşlerimizdeki hırsı ve inancı gördükçe bizler de daha fazla destek olma gereksinimi duymaktayız.” ifadelerini kullandı.

- “Engelliler Federasyonu’na araba alınıyor”

“40 yıldır yapılmayan engelli istihdamı hükümetimiz döneminde yapıldı.” diyen Üstel, ulaşımın kolaylaştırılması adına Merkez Bankası'nın desteğiyle federasyona bir araba alınacağını açıkladı.

- Akdeniz’den Başbakan’a teşekkür

KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de, “Federasyon olarak ülkemizi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Gösterdiğimiz bu başarıda Başbakanımız Ünal Üstel başta olmak üzere hükümetimiz katkı koymuştur. Başbakanlık tarafından turnuvaya ulaşımımıza maddi destek verilmiştir. Camiam adına teşekkür ederim.” dedi.

Başbakan’ın engelli bireylere verdiği önemin farkında olduklarını belirten Akdeniz, bunun yıllar sonra yapılan engelli istihdamıyla da görüldüğünü kaydetti.