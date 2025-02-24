Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, hayvanlara kötü muamele ve işkenceyi cezalandıran Ceza Yasası'nın derhal meclise sevk edilmesi ve Polis teşkilatının eşek cinayetiyle ilgili tahkikatını devam ettirerek en kısa zamanda katilleri bulmasını istedi.

CTP Kadın Örgütü yazılı açıklamasında Karpaz’da 14 eşeğin katledilmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen polisten "fişekle öldürüldüler" dışında bir açıklama gelmediğine de dikkat çekti.

Açıklamada, koruma altına alındığının iddia edilen eşeklerin ihmaller nedeniyle soğuk hava koşullarında yeterli besini bulamadıkları için yaşam alanlarına inmek zorunda kaldıkları kaydedildi.

Yaban hayatın ve kültürün bir parçası olan eşeklerin neredeyse tüm turist kafileleri tarafından ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, eşeklerin Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun ihmalleri ve gerekli kaynağın ayrılmaması nedeniyle istismar edilmeye devam ettiği öne sürüldü.

"Geçen hafta aralarında doğum yapan bir eşeğin olduğu 14 canın vurularak katledilmesi sabrımızı taşırmıştır.” denilen açıklamada, bu olayın insanlar gibi hayvanların da can güvenliği kalmadığını gösterdiği ileri sürüldü.

“Bu ülkenin kadınları olarak biliyoruz ki, yaşadığımız bu küçük coğrafyada her geçen gün artan silahlanma ve silahlı saldırı olaylarının artması, bu olayların sadece eşekler ile sınırlı kalmayacağı ve bizim yaşam alanlarımızda da tehdit oluşturması kaçınılmazdır.” ifadeleri kullanılan açıklamada, bugün masum hayvanlara ateş eden ve onları canice katledenlerin bu şiddeti kadınlara ve çocuklara yöneltme ihtimalinin yüksel olduğu da ifade edildi.