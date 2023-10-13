Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi heyeti, bölge okul ziyaretlerine Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye sınırları içerisindeki okullarla devam etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, yeni eğitim yılının başında bölge devlet okullarındaki sorunları, eksiklikleri yerinde görme, öğretmenlerin ile öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dinlemek amacıyla Mehmetçik İlkokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Kumyalı İlkokulu, Konuklar İlkokulu, Çayırova İlkokulu ve Kumyalı Meslek Lisesi ziyaret edildi.

Okul ziyaretlerinde milletvekilleri Biray Hamzaoğulları, Fide Kürşat ile parti ilçe yöneticilerinden oluşan heyet hazır bulundu.

CTP heyeti, son dönemde öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savunarak, okullardaki tüm altyapı, kadro eksikliklerine, materyal ve kırtasiye eksikliklerine, "plansız ve programsız bir şekilde geçildiğini" belirttiği tam gün eğitimde yaşanan güvenlik, beslenme ve taşımacılık sorunlarına rağmen özveri ile çalışan öğretmenlerin yanında olduğunu belirtti. CTP heyetinin ziyaretlerinde, hem bölgedeki okulların güncel sorunlarını yerinde incelendiği hem de CTP'nin güncel sorunların çözümü ve eğitim kalitesini artırmak için uygulayacağı politikalarla ilgili paylaştığı kaydedildi.