“Kurumları siyasal etkilerden arındıran bir kamu reformunun hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, “Liyakat esaslı bir kamu personel rejiminin güçlendirilmesini ve kurumları siyasal etkilerden arındıran bütünlüklü bir kamu reformunun kararlılıkla hayata geçirilmesini savunmaya devam edeceğiz. Kamuda siyasal kadrolaşmayı kurumsallaştıran her türlü girişimin karşındayız.” dedi.

Kişi kamu reformuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, CTP’nin kamuda müşavirlik sisteminin yeniden ve geniş ölçekte devreye sokulmasına, kamu yönetiminin siyasal sadakat ilişkileri üzerinden şekillendirilmesine ve liyakat ilkesinin aşındırılmasına açık biçimde karşı olduğunu söyledi.

CTP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklamada bulunan Kişi, kamu reformunun amacını, geçici siyasi tercihlere göre yeni kadro alanları yaratmak değil, güçlü, hesap verebilir ve devlet hafızasını esas alan kurumsal bir yapıyı kalıcı biçimde inşa etmek olduğunu ifade etti.

2018 yılında dört partili hükümet göreve geldiğinde kamuda 129 müşavir bulunduğunu anımsatan Kişi, “O dönemde ortaya konan reform iradesiyle müşavirliği kaldıran yasal düzenleme Meclis’ten geçirilmiş, siyasi atamaların görevden alındıktan sonra müşavir statüsü altında kamuda tutulmasının önüne geçilmiştir. Bu adımlar sonucunda müşavir sayısı yüzde 69 oranında azalarak 40’a düşmüş, emekliliklerle birlikte bu yapının tamamen sona erdirilmesi yönünde somut bir süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kişi, buna rağmen UBP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan ve uzun süre bekletildikten sonra gündeme alınan mevcut düzenleme önerisinin, kamu yönetimini güçlendirmek yerine geçmişte terk edilen bir anlayışı yeniden ürettiğini savundu.

Kişi, kamu hizmetlerinde verimlilik, denge ve liyakat sorunlarının derinleştiği bir dönemde müşavirlik mekanizmasını kalıcı ve yaygın hale getirmenin kamu yönetimini daha da kırılganlaştıracağını kaydederek, müşavirlik sisteminin yeniden oluşturulmasını, “kamu reformu açısından geri adım” olarak değerlendirdi.

Liyakat esaslı bir kamu personel rejiminin güçlendirilmesini ve kurumları siyasal etkilerden arındıran bütünlüklü bir kamu reformunun kararlılıkla hayata geçirilmesini savunmaya devam edeceklerinin ifade eden Kişi, “Reform iddiasını zayıflatan ve kamuda siyasal kadrolaşmayı kurumsallaştıran her türlü girişimin karşısında duruşumuz nettir.” dedi.