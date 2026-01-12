CTP Genel Başkanı İncirli, Lefke Gazi Lisesiyle ilgili “şubat tatiline kadar çözüm takvimi” açıklanmasını istedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Lefke Gazi Lisesi’nde yaşanan sorunları gündeme taşıdı.

Ülkenin birçok noktasında ciddi problemler bulunduğunu vurgulayan İncirli, Lefke Gazi Lisesi’ndeki son durumu okulu ziyareti sırasında çekmiş olduğu görsellerle gözler önüne serdi. İncirli, “400’ü aşkın öğrenci ile 70’in üzerinde öğretmen aylardır büyük bir dramın içinde” diyerek hükümetin ciddi bir güven kaybı yaşadığını ifade etti ve “Kameralar önüne geçip onur kırıcı bir dille konuşarak gündemi değiştiremezsiniz” dedi.

İncirli, Lefke Gazi Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenlerin sıkıştırılmış konteyner sınıflar içerisinde öğrenim görmeye çalıştığını, sınıflar arasındaki geçişin ‘iki kolu yana açamayacak’ kadar dar olduğuna dikkat çekerek “Acil bir durum olsa, o daracık geçitlerden ne sağlık ekipleri geçebilir ne de itfaiye geçebilir” dedi. Ünal Üstel’e sert eleştirilerde bulunan İncirli “Çocuklar kanalizasyon sularının korkunç kokusuyla daracık koridorlardan sınıflara giderken Başbakanın bu durumdan haberi var mı?” diye sordu ve çocukların bu koşullarda eğitim görmesinin sürdürülemez olduğunun altını çizdi. “Okulla ilgili ne olacağı belli değil. Başbakan ve Eğitim bakanı konuyla ilgili adım atmadı. Karar alma yeteneğinden yoksun, iradesi olmayan, şaibelerle anılan bir hükümet…” diyen Sıla Usar İncirli, okuldan çektiği tuvalet kapılarının olmadığı ve rögarlardan kanalizasyon suyunun taştığı fotoğrafları da kürsüden paylaştı.

İncirli, Anıtlar Yüksek Kurulu (AYK)’nın güçlendirme yapılması kararını hatırlatarak “Lefke Gazi Lisesi’nin batı yakasında kimsenin yıkılmasına itiraz etmediği bir bina var. Şubat tatilinde o binanın hızlıca yıkılması ve Ağustos’a kadar oraya yeni binanın yapılması gerek” dedi. Yeni binanın inşası sırasında da dar koridorların güvenli geçiş sağlanacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin altını çizen İncirli, okuldaki görüntülerin utanç verici olduğunu söyledi ve hükümeti acilen konuyla ilgili karar alması gerektiğini vurguladı. “İnsanları kavga ettiriyorsunuz. Mimarlar mühendislerle kavga etsin, AYK Okul Aile birliği ile kavga etsin, halk öğretmenlerle kavga etsin. Böyle yönetim olmaz, sorumluluk almak zorundasınız. Sorumluluk almayacaksanız memleket yönetmeye soyunmayacaksınız” şeklinde konuşan İncirli, Lefke Gazi Lisesi artık bu şekilde devam edemeyeceğinin bir kez daha altını çizdi.

“Sınır tanımadığınız tek şey borçlanmaya olan hevesiniz, bu borçlanma devleti krizin içine soktu”

CTP Genel Başkanı İncirli, konuşmasının devamında Güzelyurt Devlet Hastanesi’yle ilgili hükümete eleştirilerde bulunarak “Her seçim öncesi yapamayacağınız işlerle ilgili vaadlerde bulunuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi de 15 Kasım’da Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin açılacağını ilan ettiniz” dedi ve hastanenin hala açılmadığına dikkat çekti.

İncirli, ayrıca gelinen noktada açılması planlanan yapının bir hastane olmadığına binanın poliklinik, ayaktan tedavi ve acil servis işlevi görecek şekilde düzenlendiğine de dikkat çekti. “Tamamlayamadığınız her proje ek işlerle oluyor, maliyet de artıyor” şeklinde konuşan İncirli, bitmeyen projelerin devleti borçlandırdığını söyledi. İncirli, borçların da borçlanarak ödendiğini dile getirerek “Sınır tanımadığınız tek şey borçlanmaya olan hevesiniz. Bu borçlanma devleti ciddi bir krizin içine soktu.” İfadelerini kullanarak hükümetin borçlanma kısır döngüsü içinde olduğunu vurguladı. İncirli, Güzelyurt Devlet Hastanesi bittiğinde ilk maliyetin ve bitiş maliyetinin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının sın kısmında asgari ücrete değinen Sıla Usar İncirli, asgari ücretin hayat pahalılığı oranın altında artırılmasının Asgari Ücret Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı. İncirli, bakanlığın yaptığı destek duyurusunun, asgari ücretin yeterli olmadığını kabul ettiğini gösterdiğini belirtti. Destekten, asgari ücret üzerinden prim yatırımları yapılanlardan yararlanacağını anımsatan İncirli, Çalışma Bakanlığı’nın desteğinin uygulamasının çok zor ve kaotik olduğunu söyledi ve kayıt dışılığı teşvik ettiğini de vurguladı. “Bu yaptığınız çok yanlış. Derhal kararı iptal edin ve masayı yeniden toplayın” şekline konuşan İncirli, asgari ücretin hayat pahalılığı üzerinden yeniden belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sıla Usar İncirli, Ünal Üstel’in “az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim, varsanız gelin komisyonu kuralım” sözlerine ilişkin de konuşarak “adil paylaşım, refahın tabana yayılmasıyla ilgili yapılacak hiçbir adıma CTP hayır demez” dedi. Hiçbir zaman böyle bir konuda çağrı yapılmadığını, bunun çok önceden gündeme getirilmesi gereken bir başlık olduğunu ifade eden İncirli, adil paylaşımla ilgili atılacak adımlarda asla geri durmayacaklarını ve görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.