Kıbrıs Türk Memur-Sen, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fikirlerinden ve kurduğu devletten asla taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14’üncü ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajında, “KKTC’nin kurucusu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Lideri Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 14'üncü yılında saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz.” ifadesini kullandı.

Denktaş’ın yaşamı boyunca fikirleriyle Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine ışık tuttuğunun belirtildiği mesajda, Erenköy'de destan yazan bir mücahit, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya haykıran başarılı bir devlet adamı ve fikirleriyle yeri asla dolmayacak gerçek bir lider olduğu kaydedildi.

Denktaş'ın fikirlerine sahip çıkmanın ülkeyi adaletle, liyakatli kadrolarla yönetmenin yanında Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden vazgeçmemek olduğu vurgulanan açıklamada, “Büyük lider Denktaş'ın manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.” ifadelerine yer verildi.