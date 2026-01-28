Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bugün CTP Genel Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Holguin’e, Philippe Baudin ve Obiageli Nwuba, CTP Genel Başkanı İncirli’ye ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Görüşmede, Holguin’in yürütmekte olduğu temas ve girişimler hakkında karşılıklı değerlendirmede bulunuldu ve gelinen aşamada CTP’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüş ve değerlendirmeleri kapsamlı biçimde ele alındı.

CTP Genel Başkanı İncirli, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha vurgulayarak BM kararları, parametreleri ve yakınlaşmalara bağlı sonuç odaklı bir sürecin aciliyetine dikkat çekti. İncirli, bunun için de iki toplum arasındaki güvenin arttırılması ve müzakerelerin sonuç odaklı olabilmesi için siyasi atmosferin elverişli hale getirilmesinin önemini anlattı.

Adada kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin ancak diyalog, müzakere ve karşılıklı anlayışla mümkün olabileceği inancını da yineleyen CTP Genel Başkanı, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna ve Holguin’in çabalarına yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.